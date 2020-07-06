В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины о готовности к борьбе с РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

6 июля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: стены Кремля, pixels.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление о готовности ВМС Украины к боям с РФ. Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа считает, что российская армия может вторгнуться на территорию Херсонской области из Крыма.

«Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», - высказал он.

Ранее в Госдуме слова командующего ВМСУ назвали «странными, не соответствующими реалиям».

Кроме того, в Крыму назвали главного врага Украины, сенатор от полуострова Ольга Ковитиди отреагировала на подготовку Украины к боевым действиям против России.