В Кремле оценили слова командующего ВМС Украины о готовности к борьбе с РФ
6 июля 2020, 18:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: RT
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление о готовности ВМС Украины к боям с РФ. Командующий ВМСУ Алексей Неижпапа считает, что российская армия может вторгнуться на территорию Херсонской области из Крыма.
«Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке», - высказал он.
Ранее в Госдуме слова командующего ВМСУ назвали «странными, не соответствующими реалиям».
Кроме того, в Крыму назвали главного врага Украины, сенатор от полуострова Ольга Ковитиди отреагировала на подготовку Украины к боевым действиям против России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.