В Крыму назвали главного врага Украины, и это не Россия

Аргументы Недели → Политика 13+

5 июля 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, что главный враг Киева – Москва.

«Самый главный враг современной Украины – это националисты, под влиянием которых находится украинская политическая элита и руководство страны», - пояснил он.

Цеков считает, что именно они «уничтожают» Украину и разрушают «многовековые братские связи» между народами двух стран. По его словам, стране стоит «прекратить воинственную риторику в отношении России» и не идти на поводу у Запада. Он отметил, что Москва готова «отразить любую атаку», поэтому противник может сразу «выбрасывать белый флаг».