В Крыму назвали главного врага Украины, и это не Россия
5 июля 2020, 12:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы, что главный враг Киева – Москва.
«Самый главный враг современной Украины – это националисты, под влиянием которых находится украинская политическая элита и руководство страны», - пояснил он.
Цеков считает, что именно они «уничтожают» Украину и разрушают «многовековые братские связи» между народами двух стран. По его словам, стране стоит «прекратить воинственную риторику в отношении России» и не идти на поводу у Запада. Он отметил, что Москва готова «отразить любую атаку», поэтому противник может сразу «выбрасывать белый флаг».
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