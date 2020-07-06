Сенатор оценила заявление командующего ВМС Украины о подготовке к боевым действиям против России

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6 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг Украины, Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency

Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди утром в понедельник, 6 июля, прокомментировала резонансное заявление командующего ВМС Украины о подготовке страны к боевым действия против России.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил о подготовке своей страны к полномасштабным боевым действиям против России. В частности, он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который якобы способен с материковой Украины "достать" до Севастополя.

Ольга Ковитиди заявила, что украинским властям нужно прекратить воинственную риторику в отношении России, которая является братским государством. По мнению сенатора, подобные заявления можно было бы воспринять как "бред психически больного человека", если бы они не прозвучали из уст украинского контр-адмирала. Ковитиди отметила, что РФ призывает Украину заняться проблемами своего народа. Она добавила, что Москва не хочет ни с кем воевать и не намерена поддаваться на провокации. "У нас в России так заведено, что сильные слабых не обижают", – заключила сенатор.