Депутат Госдумы предостерег Киев от возможной агрессии в отношении России

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июля 2020, 11:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Госдума, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя заявление командующего ВМС Украины о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией, предостерег Киев от возможной агрессии.

Ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа сообщил, что боевой флот страны в настоящий момент готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. В частности, Киев намерен "вернуть" Крым. Контр-адмирал также заметил, что сигналом к началу конфронтации станет попытка российской стороны восстановить подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Михаил Шеремет отметил, что на Украине, вероятно, началась "вторая волна пандемии безумия". По словам депутата, очень печально, что подобные заявления звучат в соседнем государстве. Он также заметил, что на это должно отреагировать мировое сообщество. "Россия не боится украинского москитного флота", – подчеркнул Шеремет и добавил, что Россия переживает лишь за то, что корабли ВМС Украины, учитывая их техническое состояние, могут во время выхода затонуть, а потом Киев обвинит в этом Москву.

Депутат уточнил, что Россия способна защитить свои границы от вторжения любого агрессора. Он также добавил, что будущее Украины является абсолютно нестабильным, страна не развивается, а лишь пытается вставить другим палки в колеса.