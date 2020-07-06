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Адмирал оценил заявление о готовности ВМС Украины к боям с Россией

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Адмирал оценил заявление о готовности ВМС Украины к боям с Россией
морской бинокль, pixabay.com

Командующий Черноморским флотом (1996-1998) и начальник главного штаба ВМФ России (1998-2005) адмирал Виктор Кравченко в понедельник прокомментировал заявление о готовности ВМС Украины к боям с РФ.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа сообщил о подготовке к полномасштабным боевым действиям против России. В частности, он упомянул об украинском ракетном комплексе "Нептун", который якобы способен с материковой Украины "достать" до территории Севастополя.

Виктор Кравченко назвал подобные высказывания "несерьезными" и заметил, что у России достаточно сил в составе Черноморского флота. Он подчеркнул, что российские специалисты внимательно отслеживают действия украинской стороны и принимают "соответствующие меры".

Адмирал также не исключил, что такое заявление командующего ВМС Украины может являться ответом на требование Москвы представить проект изменений украинской конституции в минской контактной группе по Донбассу.

ЕТ

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