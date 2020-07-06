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В Госдуме оценили слова главы ВМС Украины о подготовке к конфронтации с Россией

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Госдуме оценили слова главы ВМС Украины о подготовке к конфронтации с Россией
Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков оценил слова командующего ВМС Украины Алексея Неижпапа о том, что страна готовится к полномасштабной конфронтации с РФ.

Депутат отметил, что на Украине очень часто люди на заданных сверху трендах делают "странные, не соответствующие реалиям заявления".

По мнению Дмитрия Новикова, воинственная риторика антироссийского характера соответствует интересам узкого круга политической элиты, которая ориентирована на Запад и провоцирует осложнение отношений между братскими народами.

ЕТ

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