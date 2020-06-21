Путин рассказал, что любит делать в свободное время

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21 июня 2020, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент Россия Владимир Путин рассказал, чем любит заниматься в свободное от работы время. Однако глава государства отметил, что всегда остается на связи, но иногда у него появляется несколько свободных часов.

«Спорт или почитать, или музыку послушать», - поделился Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

При этом российский лидер добавил, что операторы Главного штаба всегда рядом с ним - «просто медицинский факт». По его словам, в обязанности президента входит быть круглые сутки на связи, поэтому операторы находятся недалеко от него. Путин признался, что за годы работы научился находить свободное время для любимых дел.

Ранее Владимир Путин впервые показал журналистам «тайную комнату» в Кремле.