Путин показал свою «тайную комнату»

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19 июня 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия. Кремль. Путин

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам «тайную комнату» в первом корпусе Кремля. Глава государства предупредил, что не проводит там публичных встреч, поэтому ранее ее никому не открывал.

«Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера», - рассказал российский лидер, показывая «секретный» кабинет.

Интерьер помещения был выполнен в светлых тонах, на стене висел портрет Петра I, а я радом с рабочим столом Путина лежали детские рисунки и поделки – подарки президенту.

При этом глава государства поделился, что с подчинёнными в Кремле у него бывают и «жесткие разговоры». Однако на вопрос, какая атмосфера в здании, Путин ответил, что не задумывался об этом.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ждет страну, когда президент РФ Владимир Путин покинет свой пост.