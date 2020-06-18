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Спикер Госдумы заявил, что «после Путина будет Путин»

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gazeta.ru

Спикер Госдумы заявил, что «после Путина будет Путин»
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что ждет страну, когда президент РФ Владимир Путин покинет свой пост.

«Если говорить о сильной России, то после Путина будет Путин», – заявил Володин, подчеркнув, что после ухода президента все будет происходить «по лекалам, которые он заложил».

По словам Володина, Путин заложил систему, «которая Россию делает сильнее с каждым годом».

«Будет продолжатель всего того, что он (Путин) сейчас создал», – добавил председатель Госдумы.

Ранее Володин заявил, что граждан продолжают интересовать изменения в Конституцию, за которые предстоит голосовать.

ДВа

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