Володин заявил, что граждан продолжают интересовать изменения в Конституцию, за которые предстоит голосовать

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1 июня 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, «несмотря на то, что с марта месяца главная тема любых новостей – борьба с пандемией, несмотря на сложности, с которыми столкнулся каждый из нас, граждан продолжают интересовать изменения в Конституцию, за которые предстоит голосовать».

Он отметил, что к статье, разъясняющей суть поправок на сайте Госдумы, уже обратились более 1,2 миллионов пользователей «и каждый день это число растет».

«Сегодня мы видим, что пик заболеваемости пройден, страна постепенно переходит к нормальной жизни, и это позволило вернуться к вопросу о дате голосования», – сказал Володин.

По его словам, «время, прошедшее после принятия закона о поправке к Конституции, показало, насколько своевременны предложенные изменения Основного закона». В первую очередь это гарантии прав граждан в социальной сфере, в том числе оказание доступной и качественной медицинской помощи.

Ранее Путин озвучил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ.