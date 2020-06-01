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Путин озвучил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин озвучил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ
Владимир Путин. Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Президент России Владимир Путин назвал предполагаемую дату для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.

Глава государства заявил, что 1 июля кажется ему подходящим временем для проведения голосования. «Первое июля смотрится как подходящий день для голосования по поправкам в Конституцию», - сказал президент страны.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила 1 июля в качестве даты для голосования. Владимир Путин согласился с ней и отметил, что перед его проведением потребуется 30 дней для решения всех технических вопросов.

АБ

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