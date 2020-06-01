Путин озвучил дату голосования по поправкам в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин назвал предполагаемую дату для проведения голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации.
Глава государства заявил, что 1 июля кажется ему подходящим временем для проведения голосования. «Первое июля смотрится как подходящий день для голосования по поправкам в Конституцию», - сказал президент страны.
Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила 1 июля в качестве даты для голосования. Владимир Путин согласился с ней и отметил, что перед его проведением потребуется 30 дней для решения всех технических вопросов.