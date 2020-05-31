Песков рассказал, скоро ли президент озвучит дату голосования по поправкам в Конституцию

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31 мая 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия 1

Дмитрий Песков. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, когда глава государства может объявить дату голосования по изменениям в Конституцию РФ.

Представитель Кремля отметил, что объявление даты проведения Парада Победы вовсе не означает, что в скором времени президент назовет дату голосования по поправкам в Конституцию страны.

«Это решение, которое принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не "интуичить", а опираться именно на четкие данные от ученых, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», - заявил Песков.