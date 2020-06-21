Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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21 июня 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ опубликовали в воскресенье, 21 июня, на сайте Кремля.

«… о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и профессионализм, проявленные при исполнении профессионального долга, орденом Пирогова и медалью Луки Крымского … также присвоены звания Героя Труда и почётные звания», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что звание Героя труда получили пять врачей, а именно главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Городской Покровской больницы Санкт-Петербурга Марина Бахолдина, главврач нижегородской ГКБ №29 Юлия Гаревская, главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко и врач «Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» Ирина Коваль.