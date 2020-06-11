Аваков и Зеленский начали воевать друг с другом

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11 июня 2020, 16:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Крiт СБУ

Владимир Зеленский на фото Globallookpress.com/ FOT TEDI NEWSPIX PL

Официальный Киев трясет от внутренних конфликтов. Они уже не просто вылились в публичное пространство, а перешли в состояние войны президента Украины и министра внутренних дел. Об этом сообщил автор телеграм-канала «Крiт СБУ».

Развернувшаяся на Украине информационная кампания против Арсена Авакова стала ответным ходом Зеленского. Об этом сообщил автор телеграм-канала, представляющегося сотрудником СБУ.

«Атака на Авакова: глупость Зеленского или вынужденная мера?», — сообщил телеграм-канал «Крiт СБУ», а потом рассказал об информационных вбросах против министра внутренних дел Украины: «СБУ в этом участвует, в частности на информационном поприще, готовятся материалы, пишутся статьи, размещаются и поддерживаются петиции».

Арсен Аваков попал под сильное давление с возвращением Саакашвили, с которым у него давний конфликт. Бывшего президента Грузии Зеленскому пролоббировали в Вашингтоне. Теперь Саакашвили занимает один из постов.

Аваков ответил провокацией, которая поставила под удар Зеленского. Теперь ходят слухи о возможной отставке министра внутренних дел Украины.