На Украине заговорили об отставке Авакова

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1 июня 2020, 18:36 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Политджойстик"

глава МВД Украины Арсен Аваков на фото Globallookpress.com/ Yevhen Kotenko

Министра МВД Украины Арсена Авакова могут уволить. Вопрос рассматривают в Киеве. Об этом сообщили украинские политтехнологи.

Отставка Авакова подана через призму визита бывшей адъюнкт-профессора центра Маршала в Германии Хатии Деканоидзе. Она давняя знакомая Михаила Саакашвили.

У бывшего президента Грузии конфликт с Арсеном Аваковым. Поэтому визит Деканоидзе связывают с лобби отставки министра МВД Украины.

Противниками Авакова также считаются члены команды Сороса. Они обеспокоены усилением влияния министра МВД. Кроме того, сейчас появились слухи о том, что главный полицейский Украины занимается дискредитацией Зеленского.

Все это играет против Авакова. Поэтому ему прочат отставку. Вместе с тем министр МВД не просто один из самых влиятельных людей в украинской политике. Он давний приятель Игоря Коломойского. А этот олигарх считается патроном Владимира Зеленского.

При сложившемся раскладе можно прогнозировать активные попытки выдавить Авакова из обоймы киевского кабмина. Но нужно помнить, что министр МВД сумел сохранить пост после проигрыша Порошенко.

Зеленский не самый влиятельный человек на Украине. Он скорее, номинальная фигура. Если Авакова пытаются дискредитировать в глазах президента Украина, то это все равно что пытаться носить политическую воду в сите. Как бы много ее ни было, она все равно убежит через отверстия в дне емкости.

А тем временем, сам Аваков сейчас активно играет против Зеленского.