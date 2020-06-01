Аваков копает под Зеленского

Аргументы Недели → В мире 13+

1 июня 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Крiт СБУ"

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

Любая инициатива Зеленского теперь будет дискредитироваться. Об этом рассказал сотрудник СБУ, который ведет свой телеграм-канал.

Поводом для очередного инсайда из недр СБУ стал скандал с персональными данными. На Украине разбираются с утечкой личной информации граждан Украины.

«Слив данных произошел целенаправленно», — пояснил автор телеграм-канала «Крiт СБУ»: «Тут отработали умельцы из МВД, предоставив любому желающему бесплатно на несколько дней данные миллионов украинцев».

Утечка информации произошла из государственных реестров. Этот проект активно популяризировал нынешний президент Украины, поэтому скандал затронул Зеленского.

По словам сотрудника украинских спецслужб, в настоящее время идет скрытая кампания по дискредитации Владимира Зеленского. За ней стоит министр МВД Украины Арсен Аваков.

Некоторое время назад Зеленский принял на работу Михаила Саакашвили. А у главы украинского МВД уже давний конфликт с беглым грузинским экс-президентом.