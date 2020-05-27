Президент Сербии готов посетить парад Победы в Москве

Президент Сербии Александр Вучич планирует приехать в Москву на парад в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в посольстве республики в РФ в среду, 27 мая.
«Президент Республики Сербии приедет на Парад Победы», - уточнили в ведомстве.
Напомним, что Владимир Путин поручил провести отложенный из-за коронавирусной пандемии парад 24 июня, но с соблюдением всех мер предосторожности. Кроме того, этот день может быть объявлен выходным днём.
Приглашения посетить праздничное мероприятие в Москве уже приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Абхазии Аслан Бжания.