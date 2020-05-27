Песков считает, что 24 июня может быть объявлено выходным днём

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27 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ]

Производственный календарь, фото: naimtruda.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что среда, 24 июня, может быть объявлена выходным днём. Президент РФ Владимир Путин объявил о проведении 24 июня Парада Победы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков точно не ответил, что это день будет выходным, но с большой долей вероятности предположил, что день, в который пройдут мероприятия по случаю 75-летия Победы, станет выходным в этом году.

Комментируя инфрмацию о возможности, что к 24 июня в Москве снимут ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, Песков отметил, что за месяц ситуация с COVID-19 в Москве поменяется и власти внесут необходимые изменения.

Путин, называя новую дату проведения Парада Победы, приказал: «Любые риски для здоровья участников парада должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены». Стали известны некоторые подробности проведения Парада в честь 75-летия Победы.