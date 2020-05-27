Стали известны некоторые подробности проведения Парада в честь 75-летия Победы

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27 мая 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Парад победы, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Владимир Путин объявил дату проведения Парада в честь 75-летия Победы 24 июня. Некоторые «иногородние» подразделения будут заменены расчетами Западного военного округа и московского гарнизона, - сообщает kp.ru.

Российские военные начинали тренировки к параду, но мероприятие с 9 мая пришлось перенести из-за коронавируса. Заболели и военнослужащие, поэтому произойдет замена.

Путин, называя новую дату проведения Парада Победы, приказал: «Любые риски для здоровья участников парада должны быть сведены к минимуму, а лучше — исключены». Как это сделать, когда маршировать придется локоть к локтю. Эксперты уверены, состояние здоровья «парадников» будет контролировать целый отряд военных врачей.

Отметим, подготовка к военному маршу на Красной площади началась в феврале и длилась больше двух месяцев до команды «отложить». За время перерыва войска вряд ли утратили парадные навыки. И есть еще месяц тренировок.

В Минобороны говорят, что изменения будут незначительные. Вероятно, как заявлял Шойгу в феврале: примерно 15 тысяч солдат и офицеров и около 400 единиц наземной и воздушной техники.

Одна из особенностей парада к 75-летию Победы - батальон в количестве 30 легендарных танков Т-34 и показ некоторых новинок боевой техники.

Предварительно установлено время парада – около 1,5 часов. Тренировки парадных расчетов стартуют в начале июня.

Вопрос о ветеранах на гостевых парадных трибунах решается. Люди старше 65 лет входят в группу риска по коронавирусу.

9 мая Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Победы и пообещал пышно отметить этот великий праздник, когда это позволят сделать обстоятельства.

В Госдуме поддержали проведение парада Победы 24 июня