В Госдуме поддержали проведение парада Победы 24 июня

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26 мая 2020, 18:06 [ «Аргументы Недели» ]

Парад Победы в Москве. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что эта дата напрямую связана с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне – именно в этот день состоялся парад на Красной Площади в 1945 году.

«День Победы для нас – главный праздник, благодаря Великой Победе мы сегодня живем. Нам важно сохранить память о тех, кто ценой своей жизни дал нам возможность создавать семьи, растить детей и планировать будущее», – подчеркнул спикер ГД.

Володин также отметил, что президент России ранее говорил, что мы обязательно проведем парад Победы, и свое слово сдержал.

«Сегодня ситуация стабилизируется, и это стало тем фактором, который позволил принять решение о проведении парада Победы 24 июня», – добавил Володин.

Ранее президент Казахстана принял приглашение Путина приехать на парад Победы в Москву.