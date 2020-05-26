Президент Казахстана принял приглашение Путина приехать на парад Победы в Москву

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26 мая 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: официальный сайт президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял приглашение президента РФ Владимира Путина приехать на парад Победы 24 июня.

Об этом стало известно в ходе телефонного разговора, который 26 мая провели главы государств. Стороны обменялись информацией о текущей ситуации с пандемией и предпринимаемых странами мерах по борьбе с распространением вируса COVID-19, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Кроме этого, обсуждался «ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и взаимодействия в рамках ЕАЭС».

Ранее сообщалось, что в Казахстане парад в День Победы 9 мая решили отменить из-за коронавируса.