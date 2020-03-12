В Казахстане парад в День Победы решили отменить из-за коронавируса

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12 марта 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить все массовые мероприятия на территории страны. Запрет коснется и военного парада 9 мая.

Об этом говорится в официальном сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана. Решение было принято 12 марта после того, как Токаев провел совещание с руководителями ряда государственных органов, на котором поручил усилить меры по недопущению проникновения и распространения коронавируса.

В частности, вводится временный запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, конференций и выставок. Будет усилен санитарный режим во всех местах массового скопления людей, включая торговые центры, рынки, объекты пищевой промышленности, вокзалы и аэропорты.

Кроме этого, начало весенних каникул в школах будет перенесено на 16 марта 2020 года, высшие учебные заведения перейдут на дистанционное обучение. Дополнительные ограничительные меры затронут и международные авиационные перевозки.