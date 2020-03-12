Коронавирус может стать причиной массового сокращения пилотов и стюардесс

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12 марта 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Фото: Pixabay

Массовая отмена авиарейсов на фоне пандемии коронавируса может заставить российские авиакомпании последовать примеру зарубежных перевозчиков – начать сокращение сотрудников.

Бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник считает, что большую роль играют миллиардные убытки, которые несут авиакомпании из-за возврата денег за отмененные рейсы.

«У некоторых авиакомпаний, может быть, есть запас средств на два-три месяца – в надежде, что за это время вирус победят. А если нет, тогда – неоплачиваемый отпуск или лучше вообще уволить», – сказал Сытник.

По его мнению, уволенные специалисты смогут найти работу после кризиса, если будут обладать высокой квалификацией. Так что сложившаяся ситуация – хороший шанс для руководства компаний избавиться от недостаточно профессиональных специалистов и набрать лучших.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за коронавируса отменили авиарейсы в Турцию и Израиль.