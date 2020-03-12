В Краснодарском крае из-за коронавируса отменили авиарейсы в Турцию и Израиль

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12 марта 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ЮГА.ру

Фото: соцсети

Из аэропортов Краснодара и Сочи отменены 18 авиарейсов в Турцию и Израиль из-за угрозы распространения коронавируса. Из краевого центра теперь невозможно улететь в Стамбул, а из Сочи – в Тель-Авив.

С 15 по 30 марта отменены девять рейсов авиакомпании Israir, которые выполняются четыре раза в неделю, а авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в Стамбул с 18 по 25 марта.

Сообщается, что пассажиры, купившие билеты на эти рейсы, могут вернуть деньги или перенести вылет на другую дату.

Ранее сообщалось, что Россия передала тест-системы для диагностики COVID-19 в 10 стран.