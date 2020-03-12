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Россия передала тест-системы для диагностики COVID-19 в 10 стран

, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]

Россия передала тест-системы для диагностики COVID-19 в 10 стран
Фото: Pixabay

Россия передала около 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19 в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. Оборудование поможет специалистам провести 80 тысяч исследований.

Тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, переданы странам-членам Евразийского экономического союза, Азербайджану, Республике Узбекистан, Республике Таджикистан, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран из-за распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-системы для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в объеме 500 наборов на 50 тысяч исследований», – говорится в сообщении.

В настоящее время тест-системы, разработанные  на предприятии «Вектор» Роспотребнадзора, уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что ученые сделали новые открытия по коронавирусу.

ДВа

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