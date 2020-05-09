Путин пообещал торжественно и достойно отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

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9 мая 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели» ]

парад Победы в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в субботу, 9 мая, президент России Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Победы. Глава государства пообещал пышно отметить этот великий праздник, когда это позволят сделать обстоятельства.

Владимир Путин напомнил, что в России День Победы по традиции отмечается пышно и торжественно, поскольку это очень важная дата для россиян.

Президент РФ подчеркнул, что парад на Красной площади и массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне непременно состоятся, как только это станет возможным.

Глава государства возложил алые цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и почтил память павших минутой молчания.