Путин пообещал торжественно и достойно отметить 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Утром в субботу, 9 мая, президент России Владимир Путин поздравил граждан России с Днем Победы. Глава государства пообещал пышно отметить этот великий праздник, когда это позволят сделать обстоятельства.
Владимир Путин напомнил, что в России День Победы по традиции отмечается пышно и торжественно, поскольку это очень важная дата для россиян.
Президент РФ подчеркнул, что парад на Красной площади и массовые мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне непременно состоятся, как только это станет возможным.
Глава государства возложил алые цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и почтил память павших минутой молчания.