Президент России поздравил граждан страны с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в субботу, 9 мая, возложил цветы к вечному огню в Москве. Глава государства поздравил граждан страны с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
Путин подчеркнул, что для россиян День Победы – главный праздник, который по традиции отмечается торжественно. Глава государства напомнил, что в этот день все вспоминают своих родных, отдавших жизнь за Победу, а также желают здоровья ветеранам войны.
"Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и стальной силой духа", – отметил президент России.
Сегодня в стране празднуют 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.