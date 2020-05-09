Президент России поздравил граждан страны с Днем Победы

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9 мая 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ]

президент России Владимир Путин у вечного огня, Dmitry Golubovich/Russian Look

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в субботу, 9 мая, возложил цветы к вечному огню в Москве. Глава государства поздравил граждан страны с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

Путин подчеркнул, что для россиян День Победы – главный праздник, который по традиции отмечается торжественно. Глава государства напомнил, что в этот день все вспоминают своих родных, отдавших жизнь за Победу, а также желают здоровья ветеранам войны.

"Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и стальной силой духа", – отметил президент России.

Сегодня в стране празднуют 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.