Путин и Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма

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8 мая 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Пресс-служба Кремля

фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 8 мая, в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения Европы и мира от фашизма.

В пресс-службе Кремля отметили, что эта дата имеет особое, символическое значение для России и Германии. Лидеры РФ и ФРГ обратили внимание на "важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет". Выражена уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом.

Путин и Меркель подчеркнули, что "сегодня Россия и Германия являются партнёрами в решении многих актуальных международных проблем".

Они также обменялись мнениями о ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции. Путин и Меркель договорились "оказывать взаимную помощь и продолжать уже налаженное тесное сотрудничество в противодействии распространению инфекции".