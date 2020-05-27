Президент Абхазии Бжания принял приглашение Путина на парад Победы 24 июня

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27 мая 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Аслан Бжания, фото из соцсети

Президент Абхазии Аслан Бжания принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Пресс-секретарь абхазского президента Марианна Квициния сообщила, что Аслан Бжания примет участие в Параде Победы в российской столице.

Дату проведения Парада Победы вчера объявил Владимир Путин - 24 июня. В этот день в Москве прошел исторический парад 1945 года.

Российский лидер приказал главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить надежно безопасность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов уже приняли приглашение на участие в мероприятии в честь 75-летия Победы.

Стали известны некоторые подробности проведения Парада в честь 75-летия Победы