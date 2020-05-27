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Президент Абхазии Бжания принял приглашение Путина на парад Победы 24 июня

, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Президент Абхазии Бжания принял приглашение Путина на парад Победы 24 июня
Аслан Бжания, фото из соцсети

Президент Абхазии Аслан Бжания принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Пресс-секретарь абхазского президента Марианна Квициния сообщила, что Аслан Бжания примет участие в Параде Победы в российской столице.

Дату проведения Парада Победы вчера объявил Владимир Путин - 24 июня. В этот день в Москве прошел исторический парад 1945 года.

Российский лидер приказал главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить надежно безопасность.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов уже приняли приглашение на участие в мероприятии в честь 75-летия Победы.

Стали известны некоторые подробности проведения Парада в честь 75-летия Победы

ИЧ

Общество

Стали известны некоторые подробности проведения Парада в честь 75-летия Победы

Стали известны некоторые подробности проведения Парада в честь 75-летия Победы

Владимир Путин объявил дату проведения Парада в честь 75-летия Победы 24 июня. Некоторые «иногородние» подразделения будут заменены расчетами Западного военного округа и московского гарнизона.

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