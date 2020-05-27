Президент Абхазии Бжания принял приглашение Путина на парад Победы 24 июня

Президент Абхазии Аслан Бжания принял приглашение президента РФ Владимира Путина на парад Победы, который пройдет в Москве 24 июня. Пресс-секретарь абхазского президента Марианна Квициния сообщила, что Аслан Бжания примет участие в Параде Победы в российской столице.
Дату проведения Парада Победы вчера объявил Владимир Путин - 24 июня. В этот день в Москве прошел исторический парад 1945 года.
Российский лидер приказал главе Минобороны Сергею Шойгу обеспечить надежно безопасность.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Молдавии Игорь Додон и глава Южной Осетии Анатолий Бибилов уже приняли приглашение на участие в мероприятии в честь 75-летия Победы.
Стали известны некоторые подробности проведения Парада в честь 75-летия Победы