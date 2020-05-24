МИД РФ рассмешили обвинения США о наведении вооружений на их объекты в рамках ДОН

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24 мая 2020, 07:43 [ «Аргументы Недели» ]

фото: МИД РФ, wikipedia.org

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал заявление Соединенных Штатов о том, что Россия использует Договор по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений. По его словам, у них это вызывает только «хохот».

«Эпизодический пролет той или иной территории с аппаратурой наблюдения, которая калибрована так, что нельзя ничего подтасовать, нельзя повысить четкость изображения, когда на борту самолета открытого неба находятся представители наблюдаемой страны, и вот это все мы будем использовать для целеуказания - это просто смешно», - высказал дипломат в программе «Большая игра» на Первом канале.

Рябков назвал объяснения американский властей о причинах выхода из ДОН «сумбурными» и «нелогичными».

Ранее Североатлантический альянс заявил, что Россия нарушает Договор по открытому небу. Кроме того, все союзники по НАТО призвали США не выходить из соглашения.

Главы МИД десяти стран ЕС сожалеют о решении Дональда Трампа.