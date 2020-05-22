В НАТО обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу

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22 мая 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: флаг НАТО и Россия, globallookpress.com

Североатлантический альянс заявил, что Россия нарушает Договор по открытому небу (ДОН). Соответствующий документ опубликован в пятницу, 22 мая, на сайте ведомства.

«В течение многих лет Россия вводила ограничения на полёты, несовместимые с Договором, в том числе ограничения на полёты над Калининградом и над территорией России вблизи её границы с Грузией», - говорится в сообщении НАТО.

Кроме того, альянс считает, что Россия должна отменить ограничения, и тогда США пересмотрят свое решение о выходе из ДОН.

Ранее страны ЕС прокомментировали отказ США, а также поддержали их переживания по поводу выполнения Россией положений Договора.

Эксперт объяснил, к чему приведет решение Соединенных Штатов отказаться от Договора об открытом небе.