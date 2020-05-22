В ЕС сожалеют о решении США выйти из Договора по открытому небу

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22 мая 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: флаг ЕС, pixabay.com

Главы МИД стран Евросоюза прокомментировали решение президента США Дональда Трампа выйти из Договора по открытому небу. Свое мнение высказали Бельгия, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция.

«Мы сожалеем об объявленном правительством США намерении выйти из Договора по открытому небу, хотя мы разделяем их озабоченность по поводу выполнения Россией положений Договора», - говорится в соответствующем заявлении пресс-службы.

При этом министры готовы выполнять обязательства Договора по открытому небу. По их мнению, он является «ценным» документом в рамках обеспечения «коллективной безопасности и архитектуры контроля над вооружениями».

Ранее эксперт объяснил, к чему приведет решение Соединенных Штатов отказаться от Договора об открытом небе.