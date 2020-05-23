Источник: все союзники по НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу

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23 мая 2020, 09:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, pixabay.com

Дипломатический источник в субботу, 23 мая, заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу в рамках срочного совещания послов НАТО призвали США не выходить из Договора по открытому небу.

В минувший четверг американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе своей страны из договора, заявив, что Россия не раз нарушала его.

Источник сообщил журналистам, что после этого западные страны приняли решение действовать сообща для "спасения" международного Договора по открытому небу. Ранее Германия призвала США "пересмотреть свою позицию", а позже подписала совместное с другими государствами заявление, напоминающее о важности соглашения.