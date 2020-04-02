Путин назначил врио губернаторов НАО и Архангельской области

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2 апреля 2020, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Об этом стало известно, в четверг, 2 апреля.

«Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, на должность временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области назначили Александра Цыбульского – экс-губернатора НАО.

Ранее сообщалось, что глава Республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов приняли решение уйти в отставку.

Однако увольнение первого связывают с массовым заражением коронавирусом в Эжвинской больнице Сыктывкара.