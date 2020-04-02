Путин назначил врио губернаторов НАО и Архангельской области

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного. Об этом стало известно, в четверг, 2 апреля.
«Назначить Бездудного Юрия Васильевича временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором Ненецкого автономного округа», - сообщили в пресс-службе Кремля.
Кроме того, на должность временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области назначили Александра Цыбульского – экс-губернатора НАО.
Ранее сообщалось, что глава Республики Коми Сергей Гапликов и губернатор Архангельской области Игорь Орлов приняли решение уйти в отставку.
Однако увольнение первого связывают с массовым заражением коронавирусом в Эжвинской больнице Сыктывкара.