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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

, 16:48 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам. "Я написал заявление об отставке", - сказал глава региона  и это стало неожиданностью для многих.
Напомним, Игорь Орлов возглавил Архангельскую область в январе 2012. Удром по карьере чиновника стал Шиес и знаменитое слово "шелупонь", которое сразу же подхватили СМИ и его противники. Хотя в словах Орлов не стестнялся и ранее -  2015 году во время протестов против введения системы "Платон" он назвал  дальнобойщиков «безмозглостью».

БИ

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