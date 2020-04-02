Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам. "Я написал заявление об отставке", - сказал глава региона и это стало неожиданностью для многих.
Напомним, Игорь Орлов возглавил Архангельскую область в январе 2012. Удром по карьере чиновника стал Шиес и знаменитое слово "шелупонь", которое сразу же подхватили СМИ и его противники. Хотя в словах Орлов не стестнялся и ранее - 2015 году во время протестов против введения системы "Платон" он назвал дальнобойщиков «безмозглостью».
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