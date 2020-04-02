Глава Республики Коми принял решение уйти в отставку. Связано ли это с массовым заражением коронавирусом?

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2 апреля 2020, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял решение уйти в отставку, многие связывают это с массовыми заражениями коронавирусом в регионе.

Владимир Путин принял отставку Архангельского губернатора Игоря Орлова. Неприятности ему прочили давно - он не смог разобраться с проблемой Шиеса. За главой Коми явных провалов не наблюдалось. Однако недавно в регионе люди массово заразились коронавирусом, а очагом стала Эженская больница.

Сейчас республика на четвертом месте среди субъектов РФ по числу заболевших коронавирусом. В Коми их 56.