Три антироссийских парадокса в мировой политике

Аргументы Недели → Политика 13+

23 марта 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

антироссийская мировая политика, фото: соцсети

За последнее время Россию часто и бездоказательно представляли агрессором. А злосчастные правонарушители выходили сухими из воды. Но правила игры ими же обрушены, и международная ситуация меняется не в их пользу…

#1 Ситуация в Сирии и Афганистане

Интересная ситуация сложилась в ООН: было одобрено соглашение США с радикальным движением «Талибан», запрещенным в РФ, а соглашение между РФ и Турцией отвергнуто. США выступили против заявления. В очередной раз вставив палки в колеса.

Турция в конце февраля обстреляла сирийские и российские самолеты в Идлибе, в ущерб «астанинским» и «сочинским» договоренностям. Сирийские войска перешли в наступление. И дружбе Турции и России пришел конец.

Эрдоган, к удивлению, быстро забыл угрозы и приехал мириться в Москву 5 марта. Видимо, сработал прагматичный интерес. Стороны договорились о прекращении огня, создании коридора безопасности для передвижения населения и совместном патрулировании вдоль трассы М4, соединяющей Латакию и Алеппо. Освобожденные территории вместе с трассой М5 остались у Сирии. При этом Турция не выводит войска.

Тем временем в Европу проникли более 142 тысяч мигрантов. РФ и Сирию обвинили в нарушении прекращения огня, «неизбирательных бомбардировках» и массовом исходе беженцев.

10 марта СБ ООН поддержал внутриафганские переговоры, вывод иностранных войск и заключение мирного соглашения. Как пишет «Le Monde», одобрение соглашения, с секретными главами, ставит под сомнение авторитет СБ ООН и служит прецедентом. Получается, межгосударственное соглашение игнорируется, а соглашение между США и «Талибаном», неправительственным актором, получает одобрение. Всё говорит о предвзятости и намерении США вытеснить Россию из региона.

12 марта состоялся телефонный звонок Путина и Эрдогана, который подтвердил мирные договорённости и создание координационных центров. В Анкаре прошли переговоры делегаций Министерств обороны Турции и РФ. Генсекретарь ООН приветствовал соглашение как шаг к постоянному прекращению огня в Сирии.

Несмотря на провокации боевиков, 15 марта состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе, при содействии координационных центров. Продолжает функционировать Центр по примирению враждующих сторон.

Незаконные вооруженные формирования не согласились с режимом перемирия. «Джебхат-ан-Нусра» и «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенные в РФ, обстреливают сирийскую армию в Идлибе, Латакии и Алеппо. Ситуация оценивается напряженной.

Если Германия, Франция и Великобритания одобрили договоренности в формате видеоконференции с Эрдоганом, то США обвинили РФ в уничтожении турецких военных, поддержав Анкару. Американцы раскручивают антироссийскую информационную кампанию, намекнув на дополнительные усилия в Сирии.

Хотя действия ВКС РФ в Идлибе расценивались военным преступлением, удары США по объектам «Катаиб Хезболлах» не осуждаются. Американцы сами решают, в каком случае помогать «оппозиции», а в каком наказывать. Но думать так ошибочно.

Как действовать?

Важно выступить за обновление региональной системы безопасности, антитеррористическое сотрудничество и собрать доказательства поддержки США террористов. А главное − не поддаваться на провокации и объяснять действия, предотвратив искажение позиции РФ. Сирия и Кабул нуждаются в помощи в вопросах безопасности.

Москве не стоит переживать о потере союзника. По примеру Запада Эрдоган решил, что Москву выгодно провоцировать угрозами закрытия проливов и тестировать ее мощь. Но Турции сложно тягаться с высокоточным оружием, ей важно выторговать как можно больше. Договоренности ей выгодны, поскольку защищают границы. Курдский вопрос и внутренняя оппозиция ее сдерживают. Отношения РФ и Турции так и будут балансировать на грани конфликта.

#2 Украинский конфликт: Россия все равно виновата

Скоро пойдет шестой год, как мирные жители Донбасса живут, страдают и надеются, под украинскими обстрелами.

Запад представлял РФ «агрессором», обвинял в поддержке повстанцев и вводил санкции. Но запутался в логике конфронтации. В Европе все чаще говорят о неэффективности санкций и взаимном убытке. Ситуацию будут обсуждать в бундестаге Германии. Глава МИД Польши высказался за отмену санкций, при выполнении Минских соглашений. Развитие экономических связей с РФ − мощный стимул.

Понимание выгоды нет у руководства стран Прибалтики и Украины, которые пребывают в виртуальной реальности, где США – их супергерой. Президент Литвы считает РФ «долгосрочной угрозой» НАТО.

11 марта был принят итоговый протокол Контактной группы о разведении сил, обмене задержанных, открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения и создании консультативного совета.Этот новый механизм необходим для прямого диалога между Киевом и Донецкой и Луганской народными республиками.

Хотя «минские договоренности» были подтверждены и состоялся обмен пленными, за последнее время фиксируются более 200 нарушений прекращения огня со стороны Киева. Следует ли возлагать надежды на следующую встречу «нормандской четверки» с подключением парламентского измерения? Отсутствие прогресса в вопросах безопасности и политики ставит ее под сомнение. Похоже, конфликт на Донбассе будет замораживаться, но «горячая» фаза обострения не пройдена.

Ситуацию прояснит встреча Контактной группы 25 марта в режиме видеоконференции, с участием представителей Украины, России, ОБСЕ и самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В повестке числится согласование списков на обмен по принципу «всех на всех» и определение координат разведения сил.

Как прекратить нападки?

Москва продолжит выступать за разведение сил в трех населенных пунктах, обмен пленными и включение закона об особом статусе Донбасса в текст «формулы Штайнмайера». Мы показали, что не боимся санкций Запада.

Россия намерена защищать свою позицию, находить поддержку у большего количества государств,обнародовать доказательства военных преступлений на международных конференциях, фотовыставках, чтобы восторжествовала справедливость в канун 75-летия Великой Победы. Программа максимум − проведение референдума и присоединение Донецкой и Луганской республики к РФ с одобрения международного сообщества.

#3 Чем закончится нефтяная война?

Стоимость нефти 9 марта снизилась на треть – до 30 долларов за баррель, обвалился и курс рубля. ОПЕК+ не договорились о сокращении добычи нефти, а Эр-Рияд объявил об увеличении добычи− 13 миллионов баррелей в сутки, вступив в период политической нестабильности и сокращения дефицита.

Эр-Рияд и Вашингтон пытаются вытеснить Москву с энергетического рынка и обвинить в дестабилизации и попытках разорить сланцевые компании. Возложив вину на Саудовскую Аравию и Россию, администрация стремится изобразить из США надежного поставщика, но фактически проводит агрессивную политику в сфере энергетике.

Сокращение добычи нефти ОПЕК+ вошло в противоречие с интересами России. Она не позволила манипулировать собой. Важно сотрудничать с Ираном, Сирией, Ливией, Венесуэлой в вопросе защиты нефтяных интересов и доводить до суда неправомерные практики. Вероятно, Россия попытается нарастить добычу нефти и продолжит импортозамещение. Крайне желательно увеличение инвестиций, внедрение новых технологий в сферу добычи и переработки нефти и газа, прекращение вывоза капитала и вложение выручки в реальный сектор.

В итоге, во всех трех случаях Россия не позволила себя загнать в ловушку. Она адаптируется, принимает смелые решения и находит поддержку!