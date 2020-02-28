Эскалация насилия в Идлибе: выполнит ли Турция инструкции США?

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28 февраля 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Эрдаган, Путин, Рухани, фото: соцсетеи

Будет ли война за Идлиб между Турцией, с одной стороны, и Россией и Сирией, с другой? Последние события можно назвать «странной войной». Р. Эрдоган перешел допустимые рамки договоренностей и делает все, чтобы спровоцировать Москву и покончить с ее влиянием на Ближнем Востоке.

Но он – марионетка в новой большой игре США, которые открыто поддерживают террористов против «режима» Асада. Радикалов, кстати, могут направить против авторитарного режима Эрдогана, и тогда наступит его очередь.

Турция наконец-то показала свое истинное лицо

Турция 27 февраля дерзко обстреляла сирийские и российские самолеты в Идлибе. Уже 28 февраля сирийская армия перешла в наступление, в ходе которого погибли 33 турецких военнослужащих. Эрдоган поднял по тревоге боевую авиацию, которая нанесла воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск. Причем Анкара накануне скрыла от российской стороны нахождение военных в идлибской зоне. Получается, Эрдоган сам себя запутал.

Западные СМИ спешат обвинить Россию и Сирию в нарушении соглашения о прекращении огня, как обычно, представляя террористов сирийской оппозицией.

Что же произошло вкратце? Наступление сирийской армии в Идлибеи Алеппо в январе – феврале заставило Эрдогана задуматься о том, что он стремительно теряет контроль на северо-западе Сирии. Турция спешно перебросила большое количество боеприпасов и военной техники, соорудила блокпосты и наводнила Сирию своими военными, без разрешения официальных властей. 20 февраля она провела наступление на Нейраб, но неудачно. Встретила отпор: российские и сирийские самолеты Су-24 М и МиГ-23 нанесли удары по террористам и туркам.

Фактически турецкая армия вместе с боевиками активно применяет переносные зенитные ракетные комплексы, пытается законное сирийское правительство заставить вернуть свои позиции, неоднократно нарушает режим прекращения огня, но об этом молчат на Западе.

Воздушно-космические силы России оказывают поддержку сирийским военным, буквально спасая их и останавливая боевиков. Как ранее объяснил Сергей Лавров, глава МИД РФ, по объектам террористов в Идлибе наносились авиудары, но только после турецких атак.

Очевидно, Анкара с самого начала делала вид и не планировала выполнять сочинские договоренности о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Астанинский формат с участием России, Ирана и Турции в мае 2017 г. нужен был как временная передышка, а консультации с Москвой по ситуации в Идлибе − для отвода глаз.

Правда в том, что Турция оказывает военную поддержку террористам, не обеспечив отмежевание оппозиции от террористов, отведение тяжелого вооружения и изгнание непримиримых боевиков из провинции. В общем, Эрдоган провалил создание зоны безопасности в Идлибе, выбрав хаос вместо порядка в соседней стране.

Беспрецедентно, что турецкий лидер намерен продолжать переговоры с российской стороной по урегулированию конфликта и осуществлять совместное патрулирование с Россией. Сегодня состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана по просьбе последнего. Обсуждали выполнение договоренностей по деэскалации обстановки в Идлибе. Так, что все нормально – обычные конвульсии турецкой дипломатии…

До разговора и решения возобновить политические консультации Анкара объявила чуть ли не о полномасштабной войне и начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийских правительственных сил, без санкции СБ ООН. Она еще успела обратиться в НАТО для консультаций. Вероятно, попытается изобразить авиаудары в Идлибе атакой на атлантическое сообщество.

Между тем в СМИ сообщалось, что альянс не рассматривает варианты военной помощи Турции в сирийском конфликте и не будет задействовать статью 5 Устава. Вот и сейчас далеко не все страны-члены альянса, например, Франция, поддержат авантюру Эрдогана – одностороннюю военную операцию на территории чужого государства.

А что западное сообщество?

Если изучить западные СМИ, незаконные действия Турции остаются без сильного осуждения. Так, BBC, в своем репертуаре, сообщает, что действия России приведут к новым рискам. Каким не уточняется. США, которые стоят за этим турецким безобразием, пока еще сами явно не до конца просчитали варианты. В частности, им хотелось бы:

- сохранить конфликт в горячей фазе и повысить цену урегулирования;

- нанести стратегический удар по России, Сирии и Ирану и выставить агрессорами своих конкурентов в регионе;

- легитимизировать сирийскую оппозицию, которая является международными террористами;

- перезапустить, в который раз, процесс переформатирования облика Ближнего Востока, увеличить свое влияние и остаться там надолго.

Во Франции косвенно признают, что в Сирии орудуют террористы, а в США называют их повстанцами. В Донбассе ополченцов, наоборот, клеймят словом «сепаратисты».

Не секрет, что Америка сама взрастила и теперь подпитывает незаконные террористические бандформирования. Конечно же, это очень сомнительный рычаг влияния в регионе, но США планируют остаться в выигрыше от турецкого гамбита.

Британское издание The Guardian приводит слова Линдсей Грахама, сенатора-республиканца, о том, что нужно установить беспилотную зону над Идлибом, чтобы остановить насилие над гражданами и разрушение Идлиба со стороны Асада, Ирана и РФ. Сенатор-сподвижник Трампа призвал к созданию международной коалиции под эгидой США против Ирана, России и Асада, которые не смогут сопротивляться и отступят. Так появится возможность для проведения переговоров, которые положат конец войне в Сирии.

Газета Le Monde признает, что армия Дамаска при поддержке российской авиации возвращает свои территории и наступает на позиции джихадистов «Хаят Тахрир аль-Шам» ценой гибели мирных жителей. Газета The Washington Post также пишет о гуманитарной катастрофе, но называет террористов «повстанцами». Бельгия и Германия просят прекратить убийства мирного населения Идлиба, но почему-то забывают того же для Донбасса – обстрелы не прекратились. Как будто бы Киеву там можно было зачищать территории.

Предрекая новую гуманитарную катастрофу, французы очень опасаются притока беженцев, насчитав 900 тысяч людей, готовых покинуть Идлиб. Париж в принципе мог бы стать неплохим посредником между Россией и Турцией. Скорее всего, Франция и Германия не упустят инициативы на предстоящих переговорах 5 марта, поскольку заинтересованы в урегулировании ситуации из-за угрозы новой волны миграционного кризиса.

«Странная война» − наиболее вероятный сценарий

Вероятно, ситуация будет развиваться по сценарию «странной войны», хотя возможны разные сценарии развития события. Турция будет отрицать свою явную военную поддержку террористов в Сирии, проводить обстрелы сирийской армии, чтобы заполучить полосу территории в 30 км от границы.

Четырехсторонний саммит по ситуации в Сирии, при участии РФ, Турции, Германии и Франции, может разрядить обстановку на некоторое время.

Прямое вооруженное противостояние между Россией и Турцией все же вряд ли ожидается: во-первых, силы сторон не равны. Анкаре будет сложно тягаться с новейшим высокоточным потенциалом России, ядерной сверхдержавы. Скорее всего, ее армия будет удерживать некоторое время позиции, а потом уйдет из Сирии.

К тому же, по словам Андрея Краснова, первого зампредседателя Комитета Госдумы по обороне, коммуникации по линии министерств обороны между странами сохранены, поэтому прямого военного столкновения не произойдет.

Во-вторых, у России тоже есть союзники в Европе, а также Иран, Китай и страны-члены ШОС, которым не выгодна новая волна насилия в Сирии и разбегание террористов.

В-третьих, в НАТО маловероятно задействование статьи 5 о коллективной защите, а вот вынесение порицания вполне ожидаемо. Но это уже обычная практика.

Возможно, страны разойдутся в понимании: не всем хотелось бы тратить свой военный ресурс – людей, военную технику, чтобы увеличить только влияние США на Ближнем Востоке.

В-четвертых, курдский вопрос, внутренняя оппозиция и элементарно просто большие траты на проведение операции будут сдерживать Турцию. Турецкое общество расколото, многие прагматично не хотят воевать с РФ.

В-пятых, расчленение Сирии и переход Алеппо под контроль вписывается в их концепцию неоисламизма – создание Великой Турции. Однако турецкие амбиции в регионе столкнутся с противодействием арабских стран – Ирана, Саудовской Аравии.

Политолог Ахмад Хаж Али в интервью «Аргументы недели» сообщил, что Турция при проведении военной операции в Идлибе многим рискует. Какую то часть Идлиба и окрестности Алеппо она сможет завоевать, бросив всю мошь. Между тем это может привести к развалу страны. Понятно, что Анкара играет на разных направлениях – Сирия, Ливия и Палестина. Но дальше играть в американскую корзину не в ее интересах, как отмечает эксперт. Поэтому сейчас она совершает очень большие стратегические ошибки. Возможность вразумить у Ирана и России найдутся.

А пока Анкара имитирует готовность начать военную операцию в регионе, Дамаск при поддержке России продолжает освобождение провинций Алеппо и Идлиб.

Позиция России неизменна: единственное долгосрочное решение сирийского конфликта − окончательное и бесповоротное изгнание террористов, которые долго не протянут без финансовой поддержки США. В этой связи было бы неплохо собрать доказательства фактов передачи денег и оружия террористам в Сирии и предъявить их международному сообществу, которое обязано знать правду.