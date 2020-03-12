Жириновский просит досрочно лишить полномочий нарушившего карантин депутата: «Чтобы вся страна знала»

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12 марта 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский , сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе пленарного заседания в Госдуме предложил принять постановление о досрочном лишении полномочий депутата своей партии Сергея Катасонова за нарушение карантина после частной поездки во Францию.

«...чтобы вся страна знала, что мы не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране», - высказал политик.

Также Жириновский предлагает аннулировать пропуск нарушившему режим депутату.

«Он появился здесь, вторник-среда-четверг, он уже может быть носителем этой инфекции. Летел в самолете, во Франции находился по собственной инициативе», - отметил он.

При этом спикер ГД Вячеслав Володин поддержал решение об аннулировании пропусков всех контактирующих с Катасоновым помощников и коллег. Однако он добавил, что лишить полномочий по таким требованиям невозможно, но будут приняты соответствующие меры.

Известно, что Италия, Испания, КНР, Корея, Франция, Германия и Иран входят в список опасных для посещения стран, после которых требуется немедленная самоизоляция на 14 дней.