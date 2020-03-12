Жириновский перечислил меры по борьбе с коронавирусом: не жениться, брить усы, закрыть границу с Украиной

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12 марта 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян внимательно соблюдать меры против распространения коронавируса, утвержденные оперативным штабом по борьбе с инфекцией в России. Кроме того, депутат предложил свои правила безопасности.

«… соблюдать определенные правила: не устраивать дни рождения, свадьбы отложить … А если пышная свадьба на 300-400, как у нас любят некоторые погулять, тоже нельзя. Ломайте традицию. Забудьте рукопожатия и поцелуи, забудьте это. Только молодожены … И то пусть проведут санитарную обработку до и после», - перечислил Жириновский.

Политик добавил, что большой риск заражения в себе несут выезд и въезд в Россию, как граждан РФ, так и иностранцев. По его словам, следует закрыть «наглухо» границу с Украиной, потому что через них «зараза» может прийти к нам в страну.

«Туроператоры, запретить продажу путевок. Нет, продолжают. Надо прекратить поездки, не только туристические, любые поездки», - подчеркнул он.

Также Жириновский рекомендует мужчинам брить усы и бороду в качестве дополнительной гигиены.

Ранее Минтруд предложил организовать на предприятиях курсы по борьбе с вирусами.