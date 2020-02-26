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Поклонская призвала звезд не превращать Госдуму РФ в "Голубой огонек"

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

Поклонская призвала звезд не превращать Госдуму РФ в
Наталья Поклонская, сайт Госдумы РФ

Зампред комитета Государственной Думы по международным делам Наталья Поклонская считает, что ГД превращается в «Голубой огонёк» из-за политических амбиций звёздных персон.

«Шнуров, Валерия... Кто следующий? Ждем партию Насти Ивлеевой? Увидим противостояние парламентских блоков Элджея и Федука? Увидим предвыборный клип Ольги Бузовой? Какие законопроекты нам предложит Киркоров и Басков? … Как будет называться фракция рэперов», - высказала политик в Телеграм-канале. 

Поклонская отметила, что такими темпами «Голубой огонек» скоро будут снимать в ГД. По её словам, последнее решение, конечно, за людьми, но превращать политику в шоу не стоит.

«Разок посмеемся со «звездным десантом», а потом с этим придется жить», - пояснила она.

Депутат добавила, что российских звезд любят и они прекрасны, но призвала их заниматься «своим делом, без политики».

Напомним, что музыкант Сергей Шнуров стал членом петербургского отделения Партии роста, а певица Валерия планирует создать движение «Сильные женщины», которое потом может стать партией.

БА

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