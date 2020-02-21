Певица Валерия задумалась о политической карьере

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21 февраля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка

Фото: соцсети

Российская певица Валерия задумалась о создании политической партии и участии на выборах в Госдуму в следующем году. Об этом рассказал супруг артистки продюсер Иосиф Пригожин.

Пригожин сообщил, что они с женой размышляют над тем, чтобы в 2021 году собрать партию и назвать её «Сильные женщины». Организация будет заниматься защитой прав женщин и борьбой с домашним насилием.

«Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше. России нужен этот баланс», - считает Пригожин. Он отметил, что идея пока не обсуждалась с кураторами. При этом, в случае создания партии, Валерия в Госдуме может стать союзницей Оксаны Пушкиной.