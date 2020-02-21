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Экс-вокалистка "Ленинграда" призналась, как относится к Шнурову в качестве политика

, 09:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Экс-вокалистка
Фото: соцсети

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил попробовать себя в политике и стал членом петербургского отделения «Партии Роста». Экс-вокалистка «Ленинграда» Юлия Коган оценила решение коллеги.

Коган призналась, что не видит Шнурова в роли депутата Госдумы, передаёт Радио Sputnik. По словам певицы, каждый должен заниматься своим делом, и дело музыканта – петь.

«У него есть необходимые качества, но каждый должен заниматься своим делом. Мое устойчивое мнение – он должен заниматься музыкой: или петь, или писать. А политикой пусть занимаются политики», - заявила исполнительница.

АБ

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