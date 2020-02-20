Музыкант Сергей Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Госдуму. Предвыборная песня уже готова

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20 февраля 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Борис Титов объявил, что музыкант Сергей Шнуров возглавит список Партии роста на выборах в Госдуму. Ну не дает покоя политика и общественная жизнь эпатажному хулигану российской эстрады.

Еще вчера «Фонтанка» сообщила, что Сергея Шнурова примут в Партию Роста и даже опубликовала фото, как фронтмен группы «Ленинград» пришёл на встречу лидера Бориса Титова с главами региональных отделений в Петербурге. Правда потом в партии открестились от этой информации. И вот, как пишут «Открытые медиа» скандальный матерщинник Шнур становится кандидатом на выборах, причем музыканта взяли в партию по прямому указанию администрации президента.

В Сети уже смеются, что предвыборная песня музыканта уже готова.