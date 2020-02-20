Поклонская написала стихотворение про

//Политика 13+

20 февраля 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Наталья Поклонская, сайт Госдумы РФ

Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская отреагировала шуточным стихотворением на информацию о том, что музыкант Сергей Шнуров возглавит список «Партии Роста» на выборах в Госдуму в 2021 году.

«А теперь представьте: Шнуров — депутат, // И гремит с трибуны петербургский мат// Знаете, Серёжа, я тут объясню:// В Думе не нальют вам рюмку коньяку.// Есть у нас в буфете и компот, и чай,// Но туда из фляги вискарь не подливай!» - высказала политик в своем Телеграм-канале.

Кроме того, в Сети заявили, что «предвыборная песня музыканта уже готова». Известно, что глава партии Борис Титов лично вручил Сергею Шнурову партбилет во время встречи с главами региональных отделений.