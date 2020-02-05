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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Зачем президент Путин укрепляет местное самоуправление?

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ]

Зачем президент Путин укрепляет местное самоуправление?
Мясоедов Григорий Григорьевич (1835-1911). "Земство обедает". 1872 г. Государственная Третьяковская Галерея.

Местное самоуправление является одним из неизвестных в задачке нынешней конституционной реформы. Большинство аналитиков сходятся в том, что президент, намерившись ещё прочнее встроить муниципалитеты в «вертикаль», хочет ослабить их позиции. Иного мнения придерживается член комиссии по реформированию Конституции Сурен АВАКЬЯН – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юрфака МГУ им. М.В. Ломоносова.

В советское время местные советы позиционировались как органы государственной власти и одновременно народного самоуправления. Принимая в 1993 году нынешнюю Конституцию, этот подход не взяли за основу, записав в первой главе: «Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». Считалось, что этой отдельностью мы укрепим независимость местного самоуправления. Но многие федеральные и региональные органы решили, что раз местное управление не является государственной властью, значит, это власть общественная, а потому её решения, мол, не обязательны для исполнения. И сегодня Путин нацелен усилить местное самоуправление.

Как это будет происходить и какие полномочия достанутся местным органам власти рассуждает Сурен АВАКЬЯН в интервью, опубликованном в свежем номере "Аргументов недели".

ПВ

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