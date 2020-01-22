Эксперт объяснил, почему главы Минобороны, МВД и МЧС сохранили свои посты

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22 января 2020, 11:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

глава МВД Владимир Колокольцев, Kremlin Pool/Global Look Press

Профессор НИУ ВШЭ политолог Олег Матвейчев утром в среду, 22 января, объяснил, почему руководители Министерства обороны, Министерства внутренних дел и МЧС России сохранили свои должности.

Эксперт отметил, что в последние три года в России уровень преступности находится на самых низких уровнях, которые только были замечены за всю историю. В этом, по мнению Матвейчева, заслуга главы МВД Владимира Колокольцева. "При нем все показатели улучшаются", – уточнил специалист.

Что касается Сергея Шойгу и Минобороны, то все россияне видели новейшие образцы вооружений, достижения в Сирии, регулярное проведение учений, поэтому в данном случае можно прямо говорить о прекрасных показателях работы министра.

Олег Матвейчев уточнил, что работу МЧС и лично Евгения Зиничева в последнее время также нельзя недооценивать, поскольку на Россию обрушились пожары и другие бедствия, однако катастроф австралийского уровня не произошло.

"Претензий к работе этих министров нет, они показывают только успехи", – подчеркнул эксперт.

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