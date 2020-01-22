Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков о новом правительстве России: Путин продемонстрировал, что настроен серьезно

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Пушков о новом правительстве России: Путин продемонстрировал, что настроен серьезно
сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что новый состав правительства РФ демонстрирует серьезность стремления президента страны Владимира Путина к обновлению.

По словам Пушкова, масштаб изменений в составе российского правительства впечатляет. Сенатор отметил, что многие не ожидали большого обновления, однако ошиблись. "Путин показал, что настроен серьезно: обновлять – так обновлять", – заключил политик.

Напомним, накануне новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил состав нового правительства главе государства.

Читайте также:

1. Путин подписал указы о назначении новых министров

ЕТ

//картина дня

В мире

В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса

В ЛНР раскрыли детали обернувшейся провалом вылазки ВСУ в «серой зоне» Донбасса

Военнослужащие Вооруженных сил Украины предприняли приведшую к провалу вылазку в «серой зоне» Донбасса. Об этом рассказывается в информации, распространенной Народной милицией непризнанной ЛНР.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее предположение содержится в материале, опубликованном на страницах российских СМИ.

Киевские власти додумались, как продолжить гражданскую войну на востоке Украины, не привлекая внимания. Соответствующее…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы близки к подписанию своих первых ежегодных сделок по покупке российской нефти, сообщили три источника в области…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан