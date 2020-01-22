Пушков о новом правительстве России: Путин продемонстрировал, что настроен серьезно

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что новый состав правительства РФ демонстрирует серьезность стремления президента страны Владимира Путина к обновлению.
По словам Пушкова, масштаб изменений в составе российского правительства впечатляет. Сенатор отметил, что многие не ожидали большого обновления, однако ошиблись. "Путин показал, что настроен серьезно: обновлять – так обновлять", – заключил политик.
Напомним, накануне новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил состав нового правительства главе государства.
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