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21 января 2020, 23:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: globallookpress.com/ Photographer © State Duma Russia

Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров. Прежние должности во главе ведомств сохранили 12 человек.

Переназначенными на министерские должности оказались Сергей Лавров, Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Евгений Зиничев, Дмитрий Кобылкин, Денис Мантуров, Александр Козлов, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Владимир Якушев, Евгений Дитрих и Антон Силуанов, который, впрочем, покинул пост вице-премьера.

Главой Минэкономразвития стал экс-глава Пермского края Максим Решетников. Должность министра труда и социальной защиты занял заместитель министра финансов Антон Котяков. Руководитель Росздравнадзора Михаил Мурашко стал новым министром здравоохранения, а пост министра культуры получила Ольга Любимова. Начальником Минкомсвязи стал вице-президент Ростелекома Максут Шадаев, ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков назначен министром науки и высшего образования, главой Минпросвещения стал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, главой Министерства спорта РФ назначен руководитель Федерации международного студенческого спорта Олег Матыцин, а главой Минюста стал бывший вице-премьер Константин Чуйченко.

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