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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин официально назначил Белоусова первым вице-премьером

, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

Путин официально назначил Белоусова первым вице-премьером
Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации подписал указы о назначении Первого заместителя и заместителей Председателя Правительства. Первым заместителем Председателя Правительства РФ стал Андрей Белоусов.

Всего у нового премьер-министра страны Михаила Мишустина девять заместителей. В новый кабмин вошли Андрей Белоусов, который долгое время был помощником президента России по экономическим вопросам, бывший заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, возглавлявшая Росреестр Виктория Абрамченко, глава "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чернышенко и заместитель Мишустина в ФНС Алексей Оверчук. Также свои посты сохранили сохранили Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

Полный список назначений опубликован на официальном сайте Кремля.

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