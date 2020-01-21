Путин официально назначил Белоусова первым вице-премьером

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21 января 2020, 21:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации подписал указы о назначении Первого заместителя и заместителей Председателя Правительства. Первым заместителем Председателя Правительства РФ стал Андрей Белоусов.

Всего у нового премьер-министра страны Михаила Мишустина девять заместителей. В новый кабмин вошли Андрей Белоусов, который долгое время был помощником президента России по экономическим вопросам, бывший заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин, возглавлявшая Росреестр Виктория Абрамченко, глава "Газпром-медиа холдинг" Дмитрий Чернышенко и заместитель Мишустина в ФНС Алексей Оверчук. Также свои посты сохранили сохранили Юрий Трутнев, Татьяна Голикова и Юрий Борисов.

Полный список назначений опубликован на официальном сайте Кремля.

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